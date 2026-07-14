Cetățean moldovean, prins la PTF Albița cu droguri de risc ascunse în autoturism Marți, 14 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Vaslui, au prins un cetățean din R. Moldova care intenționa să scoată din țara, în autoturismul personal, două pungi cu ciuperci conținând muscimol, drog de risc.

La data de 13 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea unui inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 53 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducere sau scoatere din țară de droguri de risc fără drept, în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna iulie 2026, inculpatul a intrat în țară având asupra sa droguri de risc, pe care, ulterior, a încercat să le scoată din România.

Astfel, in ziua de 13.07.2026, acesta a fost depistat la P.T.F. Albița, de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși, pe sensul de ieșire din țară, în timp ce deținea, în autoturismul său, două pungi cu ciuperci conținând muscimol, drog de risc.

Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de de 30 de zile.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.