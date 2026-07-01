Autoturism în valoare de aproximativ 30.000 de euro furat din Marea Britanie și descoperit pe raza municipiul Galați Miercuri, 01 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați au depistat și indisponibilizat, pe raza municipiului Galați, un autoturism de lux care figura în bazele de date internaționale ca fiind furat din Marea Britanie.

În data de 30.06.2026, în jurul orei 14:30, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați au identificat în trafic un autoturism de lux, înmatriculat în Marea Britanie, fabricat în anul 2020, condus de un cetățean român, în vârstă de 19 ani.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mijlocului de transport, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care colegii noștri au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, ca urmare a unei semnalări introduse de autoritățile britanice.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, iar autoturismul în valoare de 145.000 de lei a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.