Autoturism în valoare de 785.000 de lei, căutat de autoritățile din Cehia, descoperit de polițiștii de frontieră Marți, 14 Iulie 2026

Pe timpul unei acțiuni specifice, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui au descoperit şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia. Alerta fusese emisă cu doar o zi în urmă.

În ziua de 13 iulie a.c, pentru valorificarea unor date și informații deținute, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui au organizat și desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului cu autoturisme furate în zona de competență.

În cadrul acțiunii desfășurate, în jurul orei 13.30, colegii noștri au identificat în trafic și oprit pentru control, pe raza localității de frontieră Râșești, un ansamblu auto format dintr-un microbuz și o remorcă tip platformă, cu ajutorul căreia era transportat un autoturism, an fabricație 2023.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului transportat, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Cehia, începând cu data de 12.07.2026.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 785.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.