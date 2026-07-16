28.000 de euro nedeclarați, descoperiți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali la PTF Albița Joi, 16 Iulie 2026

O echipă comună de control formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, ascunsă și nedeclarată, suma de 28.000 euro pe care un cetățean turc a încercat să o introducă în țară.

Ieri, 15 iulie 2026, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, județul Vaslui, pe sensul de intrare în România, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean turc, șofer al unui autocamion care circula pe ruta Republica Moldova – Siria.

În baza analizei de risc și ca urmare a cooperării dintre autoritățile de frontieră din România și Republica Moldova, polițiștii de frontieră, împreună cu inspectorii vamali, au efectuat un control fizic asupra cabinei și bagajelor conducătorului auto, în urma căruia a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, suma de 28.000 de euro.

Având în vedere că suma descoperită depășea plafonul de 10.000 de euro prevăzut de Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, aceasta a fost reținută, iar persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Poliția de Frontieră Română continuă să desfășoare acțiuni de control la frontiera de stat, în cooperare cu instituțiile partenere, utilizând metode moderne de analiză de risc, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale și a protejării securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.