Autoturism căutat pentru confiscare de autoritățile din Canada, descoperit și indisponibilizat la frontieră Luni, 15 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, județul Timiș, au descoperit și indisponibilizat un autoturism, estimat la valoarea de 40.000 de euro, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Canada.

În data de 14.09.2025, în jurul orei 06:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, județul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de ieșire din țară, un cetățean român în vârstă de 57 de ani, la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat faptul că autovehiculul figurează ca „bun pentru confiscare“, alertă introdusă de autorităţile din Canada.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autovehiculul de la o persoana necunoscută din România și nu avea cunoștință despre situația juridică a mașinii.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizare, să fie dispuse măsurile legale care se impun. Autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 40.000 euro, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.