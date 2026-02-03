Autoturism de lux căutat de către autoritățile din Cehia, descoperit la frontiera de vest Marți, 03 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița au descoperit, la controlul de frontieră, un autoturism de lux semnalat ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Cehia.

În data de 02 februarie 2026, în jurul orei 20:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean sârb, în vârstă de 56 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Cehia.

Cu ocazia verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, în baza unei alerte emise de către autoritățile din Cehia.

În urma celor constatate, mijlocul de transport, estimat la o valoare de aproximativ 100.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moraviţa.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.