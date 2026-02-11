Cetățean bulgar urmărit internațional, depistat la volanul unui autoturism de 170.000 de lei, căutat în vederea confiscării Miercuri, 11 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au depistat în trafic un cetățean bulgar căutat de autoritățile din Austria. Mașina la volanul căreia se afla, în valoare de aproximativ 170.000 de lei, era și ea căutată de autoritățile austriece.

În data de 10.02.2026, în jurul orei 17.00, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au desfășurat o acțiune specifică pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere.

Astfel, a fost oprit pentru control un autovehicul înmatriculat în Austria, care figura ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile austriece, în aceeași zi. Autoturismul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 23 de ani.

Cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare asupra autovehiculului și au constatat că o parte a panoului de bord era nefuncțională, iar capacul cutiei de siguranțe fusese îndepărtat, pentru a împiedica localizarea prin sistemul GPS integrat al vehiculului.

Totodată, în urma consultării bazelor de date și a schimbului de informații cu autoritățile din Austria, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele cetățeanului bulgar era emis un mandat european de arestare, figurând o alertă pentru arestare în vederea predării sau extrădării.

Autoturismul, în valoare de 170.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor, iar cetățeanul bulgar, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj în vederea dispunerii măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de cooperarea eficientă între structurile naționale și de schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.