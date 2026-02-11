Bărbat urmărit internațional, depistat pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca Miercuri, 11 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca au depistat un cetățean român, pe numele căruia autoritățile din Austria au emis un mandat european de arestare pentru infracțiuni contra patrimoniului. Acesta a fost predat Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru continuarea procedurilor legale.

În data de 10.02.2026, o patrulă a polițiștilor de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, a legitimat un bărbat care sosise cu o aeronavă din direcția Basel, Elveția.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, s-a constatat că acesta, cetățean român, figura în bazele de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării”, alertă emisă de autoritățile din Austria, în baza unui mandat european de arestare pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Menționăm faptul că, în astfel de situații, datele persoanei urmărite sunt introduse în Sistemul de Informații Schengen (SIS) și transmise statelor membre prin rețelele de cooperare polițienească europene, pentru a permite identificarea și reținerea acesteia pe teritoriul Uniunii Europene și al Spațiului Schengen.

Persoana în cauză a fost predată, conform procedurilor legale, polițiștilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Această acțiune reflectă eficiența cooperării transfrontaliere în materie penală și capacitatea Poliției de Frontieră Române de a utiliza sistemele europene de informații pentru depistarea persoanelor urmărite internațional, în special în contextul tranzitului persoanelor prin punctele de frontieră ale României, precum și la frontiera internă Schengen.