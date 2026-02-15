Capturi semnificative ale polițiștilor de frontieră: produse contrafăcute, estimate la peste 14,3 milioane lei, confiscate într-o săptămână Duminică, 15 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat, în perioada 6–13 februarie 2026, o serie de acțiuni specifice pe principalele artere rutiere din zona de competență, în urma cărora au fost descoperite și indisponibilizate peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute.

Valoarea totală estimată a bunurilor, în situația comercializării acestora ca produse originale, depășește 14.300.000 de lei.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat, în perioada 6–13 februarie 2026, acțiuni specifice pe principalele căi de comunicație din zona de competență, care au vizat prevenirea și combaterea transportului și comercializării de bunuri contrafăcute.

În urma verificărilor efectuate asupra mai multor mijloace de transport și persoane, au fost descoperite și indisponibilizate peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute, a căror valoare totală estimată depășește 14,3 milioane de lei, în situația comercializării acestora ca produse originale.

Bunurile identificate, constând în articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie, parfumuri, cosmetice, unelte și accesorii, purtau însemnele unor mărci protejate și aparțineau unor cetățeni români, moldoveni și turci.

Persoanele implicate nu dețineau documente justificative de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru utilizarea sau distribuirea acestor produse, motiv pentru care întreaga cantitate a fost ridicată și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În fiecare dinte cauze, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, care prejudiciază titularul dreptului de proprietate intelectuală, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse soluții legale prin unitățile de parchet competente.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent, în cooperare cu instituțiile partenere, acțiuni pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu produse contrafăcute, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și asigurarea unui climat de siguranță în zona de competență.