Cetățean turc depistat pe Aeroportul Otopeni în timp ce încerca să călătorească la Atena cu un pașaport fals Marți, 10 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Henri Coandă Otopeni au depistat un cetățean turc care a încercat să iasă ilegal din țară folosind un pașaport fals care era inscripționat cu însemnele autorităților din Bulgaria.

În data de 09.02.2026, ora 19.20, o echipă operativă formată din polițisti de frontieră a verificat un bărbat care se afla în zona porții de îmbarcare în direcția Atena, Grecia. Polițiștii au solicitat persoanei biletul de îmbarcare și documentele de călătorie, iar aceasta a prezentat un pașaport care folosea însemnele autorităților din Bulgaria.

În urma verificării documentului, lucrătorii au constatat faptul că pașaportul nu îndeplinește condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals total, iar bărbatul, cetățean turc, nu deține niciun document care să îi justifice șederea legală într-un stat Schengen.

Lucrătorii noştri i-au întrerupt călătoria și au demarat cercetările cu privire la săvârșirea infracţiunilor de fals privind identitatea și complicitate la fals material în înscrisuri materiale, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.