Minoră cu declaraţie notarială falsă, depistată la ieșirea din țară, de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Otopeni Miercuri, 11 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au depistat un bărbat care intenţiona să iasă din ţară, însoţit de o minoră pentru care a prezentat la control o declaraţie notarială falsă.

În data de 10.02.2026, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă București, s-au prezentat pentru a ieşi din țară, călătorind în direcția Londra, două persoane, un bărbat în vârstă de 27 de ani, însoţit de o minoră. Acesta a prezentat la controlul de frontieră şi o împuternicire notarială eliberată ce părea eliberată de un birou notarial din Constanţa, din care reieşea consimţământul părinţilor pentru ca minora să poată efectua călătorii în străinătate împreună cu unchiul său.

Agentul care a efectuat controlul a avut suspiciuni în legătura cu autenticitatea declaraţiei notariale şi i-a trecut pe cei doi în linia a doua de control, unde colegii noştri au confirmat faptul că procura este falsă.

Astfel, minorei i-a fost întreruptă călătoria, iar urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.