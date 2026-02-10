Două persoane arestate pentru deținerea de droguri de mare risc pe care intenționau să le comercializeze Marți, 10 Februarie 2026

Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora mai multe plicuri cu substanță cristalină 4 CMC ( drog de mare risc), destinate vânzării.

La data de 10 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie), cu vârstele de 24 și 31 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în intervalul octombrie 2025 – februarie 2026, la diferite date de timp, inculpații au procurat și vândut, pe raza județului Maramureș, diferite cantități de droguri de mare risc (4 CMC, 3 CMC și 2 CMC), substanțe indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

De asemenea, în cursul zilei de ieri, în cadrul a două acțiuni succesive, inculpații au fost depistați pe raza localităților Moisei și Vișeu de Sus în timp ce dețineau asupra lor mai multe plicuri cu substanță cristalină 4 CMC ( drog de mare risc), destinate vânzării.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.