Peste 83.000 de țigarete ascunse în două autoturisme, descoperite de către polițiștii de frontieră din Teleorman Marți, 10 Februarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra a două autoturisme, peste 83.000 de țigarete, pe care șoferii, doi cetățeni bulgari, încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În data de 09.02.2026, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman și Sectorul Poliției de Frontieră Zimnicea, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN 51, două autoturisme înmatriculate în Germania. Acestea erau conduse de cetățeni bulgari, în vârstă de 24, respectiv 44 de ani şi circulau pe ruta Bulgaria-România.

Cu ocazia verificării celor două mijloace de transport, echipa comună de control a descoperit ascunsă în locuri special amenajate în portiere, portbagaj sub scaune şi banchetă, o cantitate considerabilă de pachete cu țigări, de diferite mărci.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 83.880 de țigarete (4.194 pachete de țigări), de diverse mărci, cu timbru fiscal bulgăresc, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență.

Cele două autoturisme au fost indisponibilizate, iar întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 118.690 de lei, a fost introdusă în camera de corpuri delicte a STPF Teleorman.

În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal al produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege, fapta prevăzută de articolul 452, alin.(1), lit.”H” din Legea 227/2015.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea dreptului de proprietate intelectuală.