Trei autoturisme în valoare de 245.000 euro, căutate de autorități, descoperite de poliţiştii de frontieră Vineri, 19 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi cei ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au identificat, la data de 18 septembrie 2025, trei autoturisme de lux care figurau în bazele de date ca fiind furate, semnalate de autorităţile din Spania şi Franţa.

Astfel, în Portul Constanţa, în incinta unui operator portuar, poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa Sud au efectuat controlul asupra unei autoplatforme aflate în posesia unui cetăţean belarus, cu care transporta mai multe autoturisme. Verificările au relevat nereguli privind seriile de şasiu şi documentele de înmatriculare, iar consultarea bazelor de date a confirmat că două dintre vehicule erau semnalate ca fiind furate din Spania. Autoturismele, estimate la o valoare de 200.000 de euro, urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor.

În aceeaşi zi, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, un bărbat cu dublă cetățenie, română și Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, la volanul unui autoturism. Cu această ocazie, în urma interogării bazelor de date, colegii noștri au constatat că vehiculul figura ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Franţa. Autoturismul, evaluat la 45.000 de euro, a fost reţinut pentru cercetări.

În ambele cazuri, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale ce se impun.