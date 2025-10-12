Țigări în valoare de peste 87.000 lei, descoperite de poliţiştii de frontieră doljeni Duminică, 12 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui mijloc de transport, 58.120 de țigarete, pe care un cetățean bulgar a încercat să le introducă în țară fără documente legale.

În data de 12.10.2025, în jurul orei 05.00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat și lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj- Compartimentul Sprijin Operativ, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 56 , în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Franța. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 45 de ani și circula pe ruta Bulgaria-România-Franța.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit, ascunsă în plafonul mașinii, în praguri, în bord, în spoilerul spate și sub scaune mai multe pachete de țigări.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 58.120 de țigarete (2.906 de pachete de țigări) de diverse mărci, cu timbru de acciză Bulgaria, pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 87.180 lei, și autoturismul în cauză au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, față de cetățeanul bulgar a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, urmând ca la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.