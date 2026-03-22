S-a dublat numărul vehiculelor furate descoperite la frontieră în primele două luni din 2026: 44 de cazuri identificate de polițiștii de frontieră Duminică, 22 Martie 2026

În primele două luni ale anului 2026, polițiștii de frontieră au descoperit, în punctele de trecere și în zona de competență, 44 de mijloace de transport semnalate ca fiind suspecte a fi furate (36 de autoturisme și 8 motociclete). Numărul este în creștere cu peste 100% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost identificate 21 de astfel de vehicule.

Persoanele implicate sunt cetățeni din mai multe state, printre care România, Bulgaria, Georgia, Serbia, Ucraina și Ungaria, iar cele mai multe dintre vehiculele depistate provin din Germania, Italia, Cehia și Austria.

Conform legislației în vigoare, în toate cazurile au fost întocmite dosare penale, iar vehiculele au fost reținute până la finalizarea cercetărilor.

Majoritatea cazurilor vizează autoturisme din clasa medie și de lux, înmatriculate în state vest-europene sau nordice. Pentru a le ascunde proveniența, autovehiculele au fost dezmembrate sau au fost folosite diverse metode, precum documente falsificate, plăcuțe de înmatriculare schimbate sau transportul acestora pe platforme, inclusiv prin porturi maritime.

Verificările au fost realizate în colaborare cu parteneri din țările Uniunii Europene și din afara acesteia, prin consultarea bazelor de date internaționale, precum SIS și Interpol.

În multe dintre situații, persoanele implicate au declarat că nu știau că vehiculele se află în atenția autorităților.

Polițiștii de frontieră continuă cooperarea cu instituțiile similare din alte state, schimbul de informații fiind realizat inclusiv prin punctele și centrele de contact de la frontieră, pentru prevenirea și combaterea traficului de vehicule furate.

Situațiile recente ilustrează tiparul acestor cazuri:

*În perioada 26-28 ianuarie, în urma unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii traficului internaţional de autovehicule furate, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofiţeri Frontex, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate. Astfel, în baza analizei de risc, a fost efectuat un control amănunțit asupra unei semiremorci înmatriculate în Polonia, aflată în incinta unui operator portuar, care transporta trei caroserii auto, fără motoare și alte componente esențiale, declarate în documente ca piese auto uzate.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că seriile de șasiu înscrise nu erau autentice. Continuând controlul și extinzând verificările asupra altor mijloace de transport aflate în zona portuară, a fost identificată o a doua semiremorcă în care se aflau motoarele, cutiile de viteze și alte componente aparținând celor trei caroserii. Prin coroborarea datelor obținute, polițiștii de frontieră au reușit identificarea seriilor reale de șasiu, stabilind că două autoturisme figurau ca fiind furate din Germania, iar cel de-al treilea din Suedia.

Întregul ansamblu de bunuri – caroserii și piese componente – în valoare de aproximativ 320.000 de euro (aproximativ 1,6 milioane de lei) a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

*De asemenea, în data de 27.01.2026, poliţştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac, în cadrul unor controale aleatorii şi nesistematice pe autostrada A1 Deva-Nădlac, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Franţa, condus de către un cetăţean român în vârstă de 27 de ani. În compartimentul destinat transportului de marfă, colegii noştri au depistat patru motociclete, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă. În urma verificărilor specifice, colegii noştri au constatat că autovehiculele figurează în bazele de date ca fiind ,,bunuri căutate pentru confiscare, alerta fiind introdusă de către autoritățile din Cehia.

Motocicletele, în valoare estimată de aproximativ 30.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.

*În data de 22.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au desfășurat controale aleatorii în apropierea frontierei, ocazie cu care au oprit un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român. Verificările au arătat că vehiculul figura ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile italiene, iar șoferul avea dreptul de a conduce suspendat. Autoturismul, evaluat la aproximativ 50.000 de euro, a fost indisponibilizat, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru tăinuire și conducere cu permisul suspendat.

Poliția de Frontieră Română rămâne un partener activ și de încredere în combaterea criminalității transfrontaliere, contribuind prin activitatea sa la protejarea spațiului european de liberă circulație, la recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni și la descurajarea rețelelor de crimă organizată.