Rezultatele măsurilor dispuse la nivelul Poliției de Frontieră Române în minivacanţa de Sfânta Maria Luni, 18 August 2025

În perioada minivacanţei de Sfânta Maria, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost dispuse măsuri de fluidizare a traficului în punctele de trecere de la frontiera externă, precum și de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat. Aproximativ 3.500 polițiști de frontieră au fost la datorie, zilnic, desfășurând misiuni de supraveghere şi control la frontieră.

A fost folosită la maximum capacitatea punctelor de trecere de la granița cu Serbia, R. Moldova și Ucraina, dar și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen, iar în funcţie de trafic, au fost suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau ieşire din ţară, traficul călătorilor desfăşurându-se fluent și operativ.

În ceea ce priveşte valorile de trafic prin aceste puncte, în perioada minivacanţei, 15-17 august 2025, au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) pentru 400.000 de persoane, cetățeni români și străini şi peste 77.000 de mijloace de transport.

De asemenea, la frontiera cu Ungaria și Bulgaria (pe căile de comunicație sau în diverse noduri rutiere, în limita celor 30 de km de la linia de frontieră în interior), dar și pe cursele aeriene și maritime care circulă în spațiul Schengen, polițiștii de frontieră români au făcut controale aleatorii și nesistematice pentru a verifica identitatea și situația legală a persoanelor și pentru a preveni și combate faptele ilegale.

Pentru realizarea acestor verificări, lucrătorii noștri au folosit terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităților române, dar și la cele din Spațiul Schengen, efectuând, în perioada de referință, peste 48.000 de verificări în aplicația eDAC.

În ceea ce priveşte activităţile specifice, în zonele de competenţă - punctele de trecere şi „frontiera verde” - în această perioadă poliţiştii de frontieră au constatat:

368 de infracţiuni şi contravenţii , săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi străini;

au fost ridicate bunuri în vederea confiscării, în valoare de peste 2.827.000 lei;

; au fost aplicate sancțiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 130.000 lei;

nu s-a permis intrarea în ţară a 86 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea a 43 cetăţeni români din diferite motive legale.

Printre cele mai importante descoperiri , s-au numărat:

Zece cetățeni străini care nu dețineau viză valabilă sau permis de ședere pentru a călători în spațiul Schengen au fost descoperiți de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat într-un microbuz care circula pe ruta Bulgaria-Italia.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, la data de 15 august 2025, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autoritățile din Letonia, Regatul Danemarcei și Norvegia, în valoare totală de 165.000 de euro. Verificările au fost efectuate în Portul Constanţa, în incinta unui operator portuar, de către polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în cadrul controalelor inopinate și nesistematice efectuate în zona de competență, 000 de țigarete, estimate la o valoare de 120.000 lei, într-un autoturism.

În toată această perioadă, Poliţia de Frontieră a acționat în sistem integrat alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, în special pentru fluidizarea traficului de persoane și mijloace de transport în mod eficient, dar și pentru gestionarea cazurilor apărute.

Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.