Polițiștii de frontieră români au ridicat din nou ancora pentru o nouă operaţiune internaţională desfăşurată sub egida FRONTEX Duminică, 28 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră, membri ai echipajului navei maritime MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă au plecat într-o nouă misiune Frontex care se va desfăşura în Marea Mediterană timp de două luni.

În perioada 01.10 – 26.11.2025, nava maritimă de supraveghere MAI 1107 va participa la Operaţiunea Comună „ITALY2025”, organizată de către Agenţia Europeană FRONTEX (Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene), ce se va desfăşura la frontierele maritime externe ale UE.

Nava Poliţiei de Frontieră Române are un echipaj format din 28 de membri și va executa misiuni de patrulare, cercetare, căutare şi salvare în Marea Mediterană, la frontiera maritimă din sudul Italiei, alături de forţele de poliţie şi de impunere a legii ale tuturor statelor membre UE participante la misiune.

Se va avea în vedere întreprinderea de măsuri comune pe linia controlului fluxurilor migraţioniste la frontierele maritime ale spaţiului comunitar, creşterea operativităţii schimbului de date şi informaţii între autorităţile de aplicare a legii din aceste ţări, precum şi un schimb eficient de experienţă între poliţiştii de frontieră europeni.

Activitatea este o continuare a operaţiunilor de control la frontieră, organizate de către Frontex, în cadrul cărora Poliţia de Frontieră Română are o contribuţie semnificativă, atât din punct de vedere al mijloacelor tehnice, cât şi al numărului, profilurilor şi profesionalismului experţilor detaşaţi.

Activitatea poliţiştilor de frontieră români este apreciată atât de autorităţile italiene, cât şi de Agenţia Frontex, operaţiunea fiind finanţată de către Agenţia Frontex.