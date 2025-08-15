Poliţia de Frontieră Română, la Ziua Marinei Române Vineri, 15 August 2025

An de an, la 15 august, Poliția de Frontieră Română participă alături de Forțele Navale Române la festivitățile prilejuite de Ziua Marinei Române , desfășurate atât pe Marea Neagră, cât şi în oraşele-port de pe Dunăre.



Şi în acest an, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost prezenţi la Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Sulina, unde au luat parte la activităţi şi exerciţii demonstrative pe mare, cu navele şi ambarcaţiunile din dotare. În acelaşi timp, structurile Poliţiei de Frontieră care asigură supravegherea şi controlul frontierei pe apă – din localităţile Moldova Veche, Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Brăila, Galaţi și Călărași – au participat cu ambarcaţiuni fluviale de patrulare şi intervenţie la ceremoniile organizate de autorităţile locale în porturile dunărene.

Poliţia de Frontieră Română are o prezenţă solidă pe Marea Neagră , pe fluviul Dunărea şi râul Prut , asigurând la standarde europene supravegherea frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Din 2024, odată cu aplicarea acquis-ului Schengen la frontierele maritime – iar din 2025 şi pe sectorul terestru al Dunării – instituţia şi-a adaptat permanent activităţile pentru a răspunde eficient noilor provocări din contextul geopolitic european.

Pentru menţinerea unui nivel ridicat de securitate, Poliţia de Frontieră atrage anual fonduri europene nerambursabile pentru achiziţia de nave moderne , modernizarea sistemelor de supraveghere marine şi fluviale şi dezvoltarea capacităţii de monitorizare aeriană cu drone.

De la începutul anului 2025, structurile de marină ale Poliţiei de Frontieră au efectuat 8.127 de misiuni de patrulare , materializate în constatarea a 300 de contravenţii şi 117 infracţiuni , în special pe linia migraţiei ilegale şi a combaterii braconajului piscicol. De asemenea, echipajele au intervenit în 18 misiuni de căutare şi salvare pe mare şi fluviu.

La nivel european, navele Gărzii de Coastă participă activ la operaţiunile Frontex , contribuind la prevenirea migraţiei ilegale şi la salvarea vieţilor omeneşti. În 2025, cinci nave româneşti sunt detaşate în Operaţiunea Comună Italy 2025 , participând deja la 33 de intervenţii în Marea Mediterană, în urma cărora au fost salvate aproximativ 1.400 de persoane .

Cu ocazia Zilei Marinei Române , transmitem felicitări tuturor marinarilor militari şi marinarilor poliţişti de frontieră, pentru profesionalismul şi dăruirea de care dau dovadă în misiunile de apărare a legalităţii şi securităţii frontierei de stat.

La mulţi ani, poliţişti de frontieră marinari! Bun cart înainte!