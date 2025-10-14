Peste 110 kg de tutun și zeci de mii de tigarete nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București Marți, 14 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional București Henri Coandă, în cooperare cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Otopeni, au depistat mai multe persoane care au încercat să transporte peste frontieră importante cantități de produse accizabile, fără a le declara autorităților competente.

În perioada 12-13 octombrie a.c., în urma acțiunilor comune desfășurate pe fluxurile de intrare și ieșire din țară, au fost depistate, ascunse în bagajele personale sau de cală ale unor pasageri, diferite cantități de țigarete și tutun de mestecat, peste limitele admise pentru uz personal.

Astfel, trei cetățeni români și cinci străini (indieni) care urmau să călătorească către destinații precum Londra și Liverpool, respectiv care soseau în România din Istanbul și Dubai, au fost selectați pentru control amănunțit de către echipele mixte Poliția de Frontieră – Vamă. Cetățenii indieni dețineau vize eliberate pentru angajare în muncă, respectiv un permis de ședere, toate emise de autoritățile române.

În total, au fost descoperite peste 35.000 de țigarete și peste 110 kilograme de tutun de mestecat, toate produse accizabile și nedeclarate organelor vamale.

Ca urmare a celor constatate cetățenii români implicați au fost sancționați contravențional de către autoritatea vamală cu amenzi în valoare totală de 15.000 lei. Totodată, cetățenilor indieni depistați la intrarea în țară le-au fost reținute produsele accizabile, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, a fost dispusă nepermiterea intrării în România și aplicarea unei interdicții de 5 ani, fiind totodată anulate vizele de lungă ședere emise de autoritățile române.

Poliția de Frontieră Română continuă să desfășoare acțiuni comune pe linia combaterii contrabandei și a traficului ilicit cu produse accizabile, pentru asigurarea unui climat de siguranță și legalitate în punctele de trecere aeroportuare.