Măsuri dispuse la frontieră în minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României Vineri, 28 Noiembrie 2025

Pentru a asigura un control eficient și operativ, precum și un climat de siguranță pentru cetățenii care tranzitează granițele țării în perioada minivacanței dedicate Zilei Naționale, Poliția de Frontieră a dispus o serie de măsuri de adaptare a misiunilor, resurselor umane şi materiale în funcție de specificul fiecărei frontiere, angrenând aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră zilnic în punctele de trecere și în zona de competență.

La frontiera externă, respectiv la granița cu Ucraina, Moldova și Serbia, a fost suplimentat numărul polițiștilor de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în cabinele de control și verifică documentele de călătorie. De asemenea, unde se va impune, vor fi suplimentate arterele de control, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de frontieră. Măsuri de suplimentare a personalului şi a arterelor de control au fost dispuse și pentru tranzitul camioanelor.

În ceea ce privește frontiera internă a României, reamintim faptul că toate persoanele care vor să călătorească în Ungaria sau Bulgaria se pot deplasa fluent, fără a se mai opri în fostele puncte de frontieră. Este important de reținut că persoanele care intenționează să meargă pe teritoriul altui stat trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil, respectiv un pașaport sau o carte de identitate. Totodată, cetățenii români minori și însoțitorii acestora trebuie să aibă în continuare asupra lor aceleași documente care erau necesare și înainte de integrarea în spațiul Schengen.

Având în vedere posibila creştere a traficului în perioada minivacanţei inclusiv pe aeroporturile internaţionale, recomandăm pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp indicat de companiile de zbor şi de administraţia aeroporturilor.

Cooperarea cu autoritățile similare din statele vecine este permanentă, atât la frontiera internă, cât și la cea externă, pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță și pentru descurajarea infracționalității transfrontaliere.

În încheiere, recomandăm celor care tranzitează frontiera externă să folosească toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional, pentru a evita supraglomerarea doar a unora dintre acestea, iar celor care tranzitează frontiera internă, le recomandăm să circule cu prudență, în special atunci când tranzitează frontiera și să respecte indicațiile colegilor noștri cu care este posibil să se întâlnească în zona de competență.