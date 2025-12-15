Călătorie întreruptă pe Aeroportul Henri-Coandă, pentru un cetățean ghanez care își modificase viza expirată Luni, 15 Decembrie 2025

Un cetățean ghanez, care a manifestat un comportament recalcitrant față de personalul unei companii aeriene, a fost oprit duminică dimineață pe Aeroportul Internațional Henri-Coandă, înainte de îmbarcarea pe un zbor spre Spania, după ce polițiștii de frontieră au constatat că viza de lungă ședere din pașaport avea perioada de valabilitate modificată.

În dimineața zilei de 14 decembrie 2025, în jurul orei 07.00, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă au fost solicitați să intervină în zona de îmbarcare pentru zborurile către spațiul Schengen, după ce un bărbat a manifestat un comportament inadecvat față de reprezentanții unei companii aeriene.

Echipajul Poliției de Frontieră s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat persoana în cauză. În urma solicitării documentelor de călătorie și a biletului de îmbarcare, s-a constatat că bărbatul intenționa să călătorească pe ruta București – Valencia (Spania). Acesta a prezentat un pașaport emis de autoritățile din Ghana, în care era aplicată o viză de lungă ședere în scop de angajare, eliberată anterior de autoritățile române.

În urma verificărilor efectuate de specialiștii Poliției de Frontieră, s-a stabilit că perioada de valabilitate a vizei fusese modificată, întrucât aceasta expirase, iar bărbatul încerca să își justifice dreptul de ședere într-un stat din spațiul Schengen.

Ca urmare, călătoria i-a fost întreruptă, iar persoana a fost predată lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Ilfov, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.