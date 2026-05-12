Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit următoarele bunuri materiale

Garda de Coastă, Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3, cod 900433, județul Constanța, telefon: 0241.641.038, int. 26116, fax: 0241.698.668, e-mail: gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro, web: www.politiadefrontiera.ro, cedează cu titlu gratuit următoarele mijloace fixe, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației:
|
Nr. Crt.
|
Denumirea bunurilor
|
Tipul motorului
|
Putere
|
Număr propulsoare
|
Serie motor
|
Corp
|
Anul fabricației
|
1
|
MAI 5301
|
2xInboard 3D6, Mașinexport Moscova
|
300 cp
|
2
|
Bb:8401K33847,
Tb: 7803K20906
|
Oțel
|
1988
|
2
|
MAI 6202
|
Inboard, 3D6, Mașinexport Moscova
|
150cp
|
1
|
7608K81878
|
Oțel
|
1964
Cererile vor fi analizate și aprobate de către ordonatorul de credite deținător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.
Persoane de contact: Subinspector de poliție STANCU COSMIN-ALEXANDRU, tel.: 0241.641.1188, int.26.116