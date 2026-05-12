 
  2. Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit următoarele bunuri materiale

Garda de Coastă, Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3, cod 900433, județul Constanța, telefon: 0241.641.038,  int. 26116, fax: 0241.698.668, e-mail: gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro, web:  www.politiadefrontiera.ro, cedează cu titlu gratuit următoarele mijloace fixe, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației:

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Tipul motorului

Putere

Număr propulsoare

Serie motor

Corp

Anul fabricației

1

MAI 5301

2xInboard 3D6, Mașinexport Moscova

300 cp

2

Bb:8401K33847,

Tb: 7803K20906

Oțel

1988

2

MAI 6202

Inboard, 3D6, Mașinexport Moscova

150cp

1

7608K81878

Oțel

1964

Cererile vor fi analizate și aprobate de către ordonatorul de credite deținător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.

Persoane de contact: Subinspector de poliție STANCU COSMIN-ALEXANDRU, tel.: 0241.641.1188, int.26.116

