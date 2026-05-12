Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit următoarele bunuri materiale Marți, 12 Mai 2026

Garda de Coastă, Constanța, Aleea Zmeurei nr. 3, cod 900433, județul Constanța, telefon: 0241.641.038, int. 26116, fax: 0241.698.668, e-mail: gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro, web: www.politiadefrontiera.ro, cedează cu titlu gratuit următoarele mijloace fixe, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației:

Nr. Crt. Denumirea bunurilor Tipul motorului Putere Număr propulsoare Serie motor Corp Anul fabricației 1 MAI 5301 2xInboard 3D6, Mașinexport Moscova 300 cp 2 Bb:8401K33847, Tb: 7803K20906 Oțel 1988 2 MAI 6202 Inboard, 3D6, Mașinexport Moscova 150cp 1 7608K81878 Oțel 1964

Cererile vor fi analizate și aprobate de către ordonatorul de credite deținător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.

Persoane de contact: Subinspector de poliție STANCU COSMIN-ALEXANDRU, tel.: 0241.641.1188, int.26.116