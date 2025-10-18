Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni Sâmbătă, 18 Octombrie 2025

La data de 17 octombrie 2025, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost depistat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, care sosise din direcția Atena, Grecia, având în bagajul de cală aproximativ 22 de kilograme de canabis, ambalat în 49 de pungi vidate.

În urma unui control aleatoriu efectuat asupra bagajului de cală al unui cetățean albanez care sosise cu o cursă din direcția Atena, Grecia, polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti - Otopeni au descoperit cantitatea de aproximativ 22 kilograme canabis, ambalat în 49 de pungi vidate.

Au fost sesizați procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism care au dispus reţinerea bărbatului și cercetarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, inculpatul a procurat cantitatea de droguri de risc, pe care a încercat să o introducă în România, pe cale aeriană, din Atena – Grecia.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.