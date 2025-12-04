Cetățean israelian arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în autoturismul condus de acesta peste 100 grame de canabis Joi, 04 Decembrie 2025

Un cetățean israelian, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă privind scoaterea din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni – județul Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit în portbagajul autoturismului condus de acesta aproximativ 100 grame de canabis.

Marți, 2 decembrie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un bărbat, cetățean israelian, în vârstă de 22 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în R. Moldova. În urma controlului de frontieră efectuat asupra autoturismului, colegii noștri au observat indicii care au generat suspiciuni cu privire la comportamentul bărbatului, motiv pentru care au procedat la verificarea amănunțită a autovehiculului.

Astfel, în spatele capitonajului portbagajului, într-o cutie de carton disimulată cu atenție, polițiștii de frontieră au descoperit o substanță vegetală de culoare verde, ambalată, despre care exista suspiciunea că este canabis. Cantitatea totală identificată a fost de aproximativ 100 grame, drog de risc pe care bărbatul intenționa să îl comercializeze unor consumatori din Republica Moldova.

Ulterior, în aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea cetățeanului israelian, acesta fiind cercetat pentru tentativă la scoatere din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

La data de 03.12.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.