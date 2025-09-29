Tentativă de trecere ilegală a frontierei, oprită de polițiștii de frontieră la Giurgiu Luni, 29 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat trei cetățeni marocani care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spațiul Schengen și care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în semiremorca unui autocamion.

În data de 28.09.2025, în jurul orei 09.00, polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au observat trei persoane de sex masculin care au sărit din semiremorca unui autocamion. Colegii noștri au acționat conform procedurilor legale și au procedat la interceptarea acestora.

În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele respective, care nu dețineau documente de călătorie, sunt cetățeni din Maroc și intenționau să ajungă într-o țară din vestul Europei. În acest scop, s-au urcat în autocamion, tăind prelata mijlocului de transport în timp ce acesta era staționat într-o parcare din Turcia, fără ca șoferul să observe acest lucru.

În urma unei întrevederi de frontieră, cele trei persoane au fost preluate de către autoritățile de frontieră bulgare în vederea continuării cercetărilor.

După aderarea completă a României la Spațiul Schengen, Poliția de Frontieră Giurgiu continuă să acționeze în baza analizelor de risc, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Gestionarea acestor fenomene rămâne o prioritate națională, în vederea menținerii unui climat de siguranță la frontiere.