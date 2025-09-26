 
  2. Reluarea activității feribotului Bechet - Oryahovo

În urma notificării primite de la Administrația Porturilor Dunării Fluviale - Agenția Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că feribotul care asigură legătura pe linia Bechet - Oryahovo și-a reluat activitatea.

Această măsură survine în urma condițiilor favorabile de navigație pe fluviul Dunărea, care permit desfășurarea în siguranță a transportului pe această rută.

Călătorii sunt rugați să se informeze din surse oficiale privind programul și condițiile de transport.

