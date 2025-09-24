Aproximativ 60.000 de țigarete, în valoare de 100.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni ascunse într-un camion Miercuri, 24 Septembrie 2025

Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 60.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 100.000 de lei, ascunse în cabina unui camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean.

În ziua de 23.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, pe D.N 38, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în proximitatea frontierei de stat cu Bulgaria, au verificat un autocamion înmatriculat în Republica Moldova, condus de către un cetățean moldovean, în vârstă de 39 de ani și care se deplasa pe ruta Bulgaria - R. Moldova.

În urma efectuării controlului fizic, în cabina camionului, în spațiul destinat pentru odihnă, colegii noștri au descoperit 3000 de pachete (60.000 țigarete), proveniență Bulgaria, estimate la o valoare de 100.000 de lei.

Astfel de controale se efectuează în mod regulat, în zona de frontieră, atât independent cât și în cooperare cu alte autorități, în contextul eliminării controalelor sistematice din punctele de trecere, având ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.