Peste 400 de metri de plase recuperate din Marea Neagră de către polițiștii de frontieră tulceni Marți, 11 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime totală de peste 400 metri, în care erau capturați doi sturioni și un delfin.

În data de 10.11.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Cu această ocazie, au descoperit în Marea Neagră, mai multe plase ce aveau captură de pește în ele. În urma verificărilor suplimentare s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 440 metri, iar în ele se aflau capturați doi sturioni si un delfin.

Exemplarele au fost redate mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol și desfăşoară activități specifice în vederea identificării autorilor.