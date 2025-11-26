Autoturism de lux în valoare de 45.000 de euro, căutat de autoritățile din Germania, descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni Miercuri, 26 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în zona de acces a Portului Constanța, un autoturism de lux semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Germania.

În data de 25.11.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud - Agigea au oprit în poarta de acces 10 bis a Portului Constanța un autoturism, înmatriculat provizoriu în Germania, condus de un cetățean din Tajikistan, în vârstă de 40 de ani.

În urma verificării documentelor prezentate, precum și a seriei de șasiu, polițiștii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autoritățile din Germania ca bun căutat pentru confiscare. Vehiculul, în valoare de 45.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia.

Autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 1 din Codul Penal.