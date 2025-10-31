Peste 5.000 de jucării susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la aproximativ 50.000 euro, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa peste 5.400 de jucării, estimate la o valoare de 250.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.
În data de 30.10.2025, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din R. Moldova.
În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 5425 jucării, estimate la o valoare de 250.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.
Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, iar bunurile au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor, la finalizare urmând a fi luate masurile legale.