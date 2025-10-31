Peste 5.000 de jucării susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la aproximativ 50.000 euro, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni Vineri, 31 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa peste 5.400 de jucării, estimate la o valoare de 250.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

În data de 30.10.2025, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din R. Moldova.

În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 5425 jucării, estimate la o valoare de 250.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, iar bunurile au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor, la finalizare urmând a fi luate masurile legale.