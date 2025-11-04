Autoturism în valoare de aproximativ 50.000 de euro, căutat de către autoritățile din Lituania, descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanța Marți, 04 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța un autoturism de lux, căutat de către autoritățile din Lituania.

În ziua de 03.11.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra unui autoturism care nu avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare, aflat în posesia unui cetățean român.

În urma verificărilor specifice, colegii noştri au descoperit faptul că seria de șasiu este falsificată, iar în urma identificării seriei reale, au constatat că autovehiculul figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de către autorităţile din Lituania. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare).

Mijlocul de transport, evaluat la aproximativ 50.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.