Motorină fără documente legale, descoperită de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Miercuri, 22 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în urma unei acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu produse accizabile, aproximativ 1.200 de litri de produs petrolier.

La data de 21 octombrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă, județul Constanța, au oprit pentru control un autovehicul înmatriculat în România și condus de către un cetățean român în vârstă de 48 de ani.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul acestuia au fost descoperite 39 de recipiente din plastic ce conțineau un lichid cu miros specific de produs petrolier.

Conducătorul auto nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a produsului transportat, motiv pentru care polițiștii de frontieră au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 1.200 de litri de lichid petrolier cu miros specific de motorină, autovehiculul utilizat, două pompe submersibile, două furtune și un pistol pentru pompa de alimentare cu combustibil.

În cauză, a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 din Codul Penal.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luării măsurilor legale ce se impun.