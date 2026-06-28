Urmăriți internațional și național, depistați la frontieră Duminică, 28 Iunie 2026

Două persoane pe numele cărora existau alerte emise de autorități din Portugalia și România, au fost depistate ieri de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației, în urma controalelor efectuate. Este vorba despre un cetățean portughez căutat pentru răpire și omor, respectiv de un cetățean român pe numele căruia figurează un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru contrabandă.

Ieri, 27.06.2026, în jurul orei 13.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret / Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în țară, călătorind pe jos pe ruta Ucraina - România un bărbat din Portugalia, în vârstă de 47 de ani.

La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele acestuia figurează o alertă cu mențiunea "Mandat European de Arestare”, emisă de către autoritățile din Portugalia pentru săvârșirea infracțiunilor de răpire și omor.

Tot ieri, în jurul orei 13.50, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei au identificat în calitatea de pasager, într-un autoturism oprit în trafic, pe DN1F, în localitatea Urziceni, un urmărit general.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației e-DAC, colegii noștri au constatat că tânărul de 22 de ani, din județul Iași, figurează cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării”, având emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 4 luni pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Ambele persoane a fost predate, conform procedurilor legale, polițiștilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Suceava, respectiv Satu Mare.