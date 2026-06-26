Țigări ascunse în plafonul unui microbuz, descoperite la PTF Vicovu de Sus, într-un locaş special amenajat acţionat prin telecomandă Vineri, 26 Iunie 2026

Poliţiştii de frontieră, împreună cu inspectorii vamali din PTF Vicovu de Sus, au descoperit la intrarea în România, într-un locaș special amenajat în plafonul unui microbuz, 30.600 de țigarete fără timbru fiscal. Țigările și mijlocul de transport au fost indisponibilizate, iar șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ieri, 25 iunie 2026, în jurul orei 04:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, județul Suceava, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de intrare în ţară, un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani. Bărbatul conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina.

În urma unor suspiciuni, echipa comună formată din polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport. Astfel, în plafonul autovehiculului a fost descoperit un loc special amenajat care funcționa pe bază de telecomandă, iar în interiorul acestuia era ascunsă și nedeclarată cantitatea de 30.600 țigarete fără timbru fiscal, în valoare de peste 32.000 lei.

Întreaga cantitate de ţigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar mijlocul de transport în valoare de 36.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor. Totodată, conducătorul auto este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, fiind reținut pentru 24 de ore și depus în arestul IPJ Suceava, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.