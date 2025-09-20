Trei cetățeni iranieni depistați la Aeroportul Henri Coandă în timp ce încercau să intre în spațiul Schengen cu documente false Sâmbătă, 20 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au depistat trei cetățeni iranieni care au încercat să intre ilegal în spațiul Schengen, folosindu-se de cărți de identitate false.

În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, s-au prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Istanbul - Turcia, trei persoane de sex masculin. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărți de identitate cu însemnele autorităților din Ungaria și una cu însemnele autorităților olandeze.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor acte autentice, fiind false.

În cadrul verificărilor, cei trei bărbați au declarat că sunt cetățeni iranieni și au vârste cuprinse între 23 și 24 de ani. Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au dispus măsura interzicerii intrării în Spațiul Schengen pentru cele trei persoane.

Tinerii au fost înapoiați în aceeași zi de către compania transportatoare în direcția Istanbul - Turcia.