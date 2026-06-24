Trei autoturisme căutate în străinătate, în valoare de aproximativ 500.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră suceveni Miercuri, 24 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră suceveni au depistat trei autoturisme care erau căutate de autoritățile din Italia și Polonia. Valoarea totală a vehiculelor depășește 470.000 de lei, iar trei persoane sunt cercetate pentru infracțiunea de tăinuire.

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat, în cursul zilei de 22 iunie a.c., o acțiune pentru combaterea traficului internațional cu autovehicule furate. Cu această ocazie, în localitatea Solca din județul Suceava, colegii noștri au oprit pentru verificări două autoturisme înmatriculate în Polonia, conduse de către doi suceveni, în vârstă de 24, respectiv 32 de ani.

Interogările în bazele de date au arătat faptul că ambele vehicule figurau ca fiind căutate de autoritățile din Polonia. Astfel, cele două autoturisme, estimate la o valoare de aproximativ 340.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Următorul caz a fost înregistrat în data de 23 iunie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, când un cetățean român în vârstă de 34 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control. Acesta conducea un autoturism înmatriculat în România, cu ajutorului căruia tracta o platformă pe care se afla un alt autoturism, înmatriculat în Ungaria.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că seria motorului și cea poansonată pe cutia de viteze a autoturismului transportat pe platformă aparțineau unui alt vehicul. Totodată, a mai fost stabilit faptul că mijlocul de transport era căutat de autoritățile din Italia în vederea confiscării. Autoturismul, evaluat la peste 131.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

În fiecare dintre situații se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, sub îndrumarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, iar la finalul acestora vor fi dispuse măsurile legale în consecință.