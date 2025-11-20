Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița Joi, 20 Noiembrie 2025

Începând de astăzi, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este funcțional și în punctul de trecere a frontierei cu specific rutier Stamora-Moravița, ca parte a extinderii etapizate realizate la nivel național după activarea sistemului în România.

Astfel, la acest moment sistemul este operational în următoarele puncte de trecere a frontierei: Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Sighet (județul Maramureș), Jimbolia, Lunga, Moravița (județul Timiș), Racovăț (județul Botoșani), Vicovu de Sus (județul Suceava), Halmeu (județul Satu Mare), Aeroportul Suceava și Aeroport Sibiu.

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care începând de azi efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetățean NON-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale.

În această etapă, la PTF Moravița, sunt colectate doar datele din documentele de călătorie, fără înregistrarea amprentelor și imaginii faciale.

Sistemul, aplicabil cetățenilor din afara UE, calculează automat durata șederii legale, înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor. În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni de la operaționalizare, ștampilarea rămâne în vigoare.

Extinderea la PTF Moravița continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de trecere a frontierei din România.