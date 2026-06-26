Program special pentru circulația automarfarelor în Ungaria, în contextul temperaturilor extreme Vineri, 26 Iunie 2026

Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontieră Oradea și Sighetu Marmației informează că autoritățile maghiare au comunicat instituirea unui program special de circulație pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, ca urmare a temperaturilor extreme prognozate pentru acest sfârșit de săptămână.

Măsura a fost dispusă pentru a asigura continuitatea fluxului de aprovizionare și pentru a preveni deteriorarea mărfurilor din cauza caniculei, prin ridicarea parțială a restricțiilor de circulație pe timpul nopții.

Astfel, în data de 28 iunie 2026, restricția de circulație (camion stop) pentru automarfarele de peste 7,5 tone se va aplica exclusiv în intervalul orar 07.00–23.00 (ora României).

În consecință, în noaptea de sâmbătă, 27 iunie, spre duminică, 28 iunie 2026, până la ora 07.00 (ora României), circulația automarfarelor pe teritoriul Ungariei se va desfășura fără restricții.

Pe durata intervalului de restricție, conducătorii automarfarelor vor avea obligația de a staționa în parcările special amenajate, până la expirarea perioadei în care este interzisă circulația pe drumurile publice din Ungaria.

Traficul de călători și autoturisme nu este afectat, acesta desfășurându-se în condiții normale.

Recomandăm participanților la trafic să își planifice deplasările ținând cont de programul modificat al restricțiilor aplicate pe teritoriul Ungariei.