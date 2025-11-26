Poliția de Frontieră Română, sprijin operativ pentru autoritățile bulgare într-o acțiune majoră de destructurare a unei rețele de trafic de migranți Miercuri, 26 Noiembrie 2025

Poliția de Frontieră Română, prin Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a acordat sprijin autorităților de aplicare a legii din Bulgaria în cadrul unei ample operațiuni desfășurate pe linia combaterii migrației ilegale. Cooperarea a inclus transmiterea de date și informații de interes operativ, precum și participarea la mai multe întâlniri operative, în cadrul cărora au fost analizate modurile de operare ale rețelei, rutele utilizate și persoanele implicate. De asemenea, polițiștii de frontieră români au fost prezenți la acțiunea desfășurată de autoritățile bulgare în teren.

Astfel, în data de 23.11.2025, autoritățile de aplicare a legii din Bulgaria au declanșat o operațiune de amploare în zona orașelor Sofia și Pernik pentru destructurarea unei rețele specializată în traficul de migranți. Au fost efectuate paisprezece percheziții la mai multe adrese domiciliare precum și asupra unor autovehicule, ocazie cu care au fost ridicate diverse bunuri utile cauzei: telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, documente de identitate, dispozitive de stocare, aparatură foto-video, stații radio, un pistol cu gaz, plăcuțe de înmatriculare și suma de peste 50.000 euro. Totodată, la două adrese din municipiul Sofia au fost identificați douăzeci și cinci de migranți ilegali, proveniți din Siria, Iran și Irak.

Investigațiile au arătat că gruparea coordona activități de trecere ilegală a frontierei dintre Turcia și Bulgaria, migranții fiind transportați ulterior către Sofia, unde erau cazați temporar în locuințe închiriate. După perioada de staționare în Sofia, migranții erau preluați de membrii rețelei și ascunși în TIR-uri, în compartimente special amenajate, fiind ulterior transportați ilegal către diverse state din Europa.

În urma perchezițiilor desfășurate, opt persoane - patru cetățeni sirieni și patru bulgari - au fost reținute pentru implicare în activitatea infracțională, iar patru dintre persoanele suspecte au fost prezentate ulterior în fața judecătorului. Pentru toate persoanele implicate a fost dispusă reținerea pentru 72 de ore şi ulterior au fost arestate.

Operațiunea s-a bazat pe o perioadă consistentă de pregătire, în care au fost analizate modurile de operare ale grupării, rutele folosite și persoanele implicate. Poliția de Frontieră Română a contribuit la această etapă prin transmiterea de date și informații de interes operativ și prin participarea la întâlniri de coordonare derulate în Bulgaria privind rutele utilizate și persoanele implicate. De asemenea, polițiștii de frontieră români au fost prezenți la acțiunea desfășurată de autoritățile bulgare în teren.

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul General Sofia și la aceasta au luat parte mai multe autorități din Bulgaria (Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Generală „Poliția Națională”, Direcția Generală „Poliția de Frontieră”, Direcția Regională Internă Sofia și Agenția Națională de Securitate), precum şi reprezentanți ai Europol și organizației internaționale de luptă împotriva criminalității transnaționale SELEC.

Prin participarea la această operațiune, Poliția de Frontieră Română continuă să consolideze cooperarea bilaterală și regională în combaterea migrației ilegale și a rețelelor transfrontaliere de criminalitate organizată, contribuind activ la asigurarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.