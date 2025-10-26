Poliția de Frontieră Română și-a consolidat capacitatea de acțiune prin achiziția a 36 de autospeciale de patrulare Duminică, 26 Octombrie 2025

Poliția de Frontieră Română a recepționat un număr de 36 de autospeciale de patrulare, destinate intervenției și supravegherii în zone foarte greu accesibile. Noile autovehicule au fost achiziționate în cadrul a două contracte de finanțare nerambursabilă, prin Programului National 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize:

BV12A_04 - „Îmbunătățirea capacităților de supraveghere pentru combaterea criminalității transfrontaliere la frontiera externă” - 16 autospeciale;

- 16 autospeciale; BV1A6_02 - „Achiziție mijloace de mobilitate pentru creșterea capacității operaționale a FRONTEX” - 20 autospeciale.

Valoarea totală a investiției a fost asigurată integral din fonduri europene nerambursabile.

Prin derularea acestor proiecte, Poliția de Frontieră Română urmărește:

consolidarea capacităților de supraveghere la frontierele externe ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale, traficului de persoane, introducerii ilegale de migranți și altor forme de criminalitate transfrontalieră, inclusiv terorismul;

la frontierele externe ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale, traficului de persoane, introducerii ilegale de migranți și altor forme de criminalitate transfrontalieră, inclusiv terorismul; creșterea capacității operaționale a FRONTEX , prin dotarea Poliţiei de Frontieră Române cu mijloace moderne de mobilitate terestră și navală;

, prin dotarea Poliţiei de Frontieră Române cu mijloace moderne de mobilitate terestră și navală; sporirea eficienței și a capacității de acțiune, în vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate internă la nivelul Uniunii Europene și prevenirii amenințărilor la adresa siguranței cetățenilor.

Noile autospeciale au fost distribuite structurilor operative ale Poliției de Frontieră, urmând a fi utilizate în misiuni de patrulare, supraveghere și intervenție în zone dificile din proximitatea frontierei de stat.

Această investiție reflectă angajamentul constant al Poliției de Frontieră Române pentru consolidarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene și sprijinirea activităților operaționale desfășurate în cadrul FRONTEX.