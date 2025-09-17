Poliția de Frontieră Română - Clădiri mai verzi, instituții mai eficiente - Investiții majore în modernizarea infrastructurii, prin fonduri europene din PNRR Miercuri, 17 Septembrie 2025

Poliție de Frontieră modernă înseamnă nu doar echipamente performante și personal bine pregătit, ci și clădiri eficiente din punct de vedere energetic și ecologic, care respectă standardele europene de sustenabilitate. În această direcție, Poliția de Frontieră Română a făcut pași importanți, înscriindu-se activ în procesul de transformare și modernizare a infrastructurii sale, prin implementarea unui portofoliu extins de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5: Valul Renovării.

În mai multe județe ale țării - de la Galați la Suceava sau Maramureș, de la Mehedinți la Constanța și inclusiv în București-Băneasa - unități ale Poliției de Frontieră au derulat ample lucrări de renovare, consolidare și eficientizare energetică. Aceste investiții contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul operativ și administrativ, asigurând totodată spații moderne și eficiente pentru instruirea și cazarea polițiștilor de frontieră. Prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și a costurilor de întreținere, noile clădiri răspund atât cerințelor de sustenabilitate, cât și nevoilor reale ale personalului care își desfășoară activitatea în teren sau în centrele de pregătire.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române (IGPF) a avut un rol esențial în modernizarea Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrelor din București-Băneasa, proiectul a fost depus de către IGPF și gestionat printr-o echipă dedicată, care a asigurat sprijin tehnic, monitorizare și respectarea cerințelor PNRR.

În paralel, fiecare structură teritorială a Poliției de Frontieră și-a gestionat propriile proiecte, pentru clădirile aflate în zona sa de responsabilitate. Proiectele au fost elaborate, depuse și urmărite de către inspectoratele teritoriale până la finalizarea completă a lucrărilor. Această abordare descentralizată a permis adaptarea lucrărilor la specificul fiecărei locații, la starea reală a clădirilor și la nevoile personalului.

Rezultatul acestor investiții se vede deja: clădiri reabilitate energetic, consolidate, modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație, gata să susțină activitatea unei instituții aflate în prima linie a siguranței naționale și europene.

Pavilionul Administrativ - Centrul de Pregătire București

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură implementate în ultimii ani de Poliția de Frontieră Română este modernizarea și extinderea Pavilionului Administrativ din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrelor din București - Băneasa.

Centrul din Băneasa va găzdui periodic cursuri de perfecționare, stagii de instruire și activități administrative, adresate polițiștilor de frontieră din întreaga țară. În acest context, Pavilionul Administrativ reprezintă o componentă vitală a infrastructurii de formare, iar modernizarea sa era o necesitate din rațiuni funcționale și de siguranță structurală.

Proiectul a avut un buget total de 6.777.721,04 lei, din care aproximativ 5,7 milioane lei au fost eligibili prin PNRR - Componenta 5: Valul Renovării, destinată reabilitării energetice a clădirilor publice. Lucrările s-au derulat pe o perioadă de 29 de luni și au fost coordonate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române (IGPF), în calitate de beneficiar direct.

Intervențiile asupra clădirii au fost complexe și au vizat atât creșterea eficienței energetice, cât și consolidarea structurală a imobilului, aflat într-o zonă cu risc seismic crescut.

Printre lucrările executate se numără: izolarea termică a fațadelor și a învelitorii, refacerea acoperișului și a sistemelor de evacuare a apelor pluviale, înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare și termice, montarea de corpuri de iluminat LED și sisteme inteligente de reglare a consumului, instalarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură și dotarea cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Pe lângă componenta energetică, o parte importantă a investiției a fost destinată consolidării seismice a structurii de rezistență, în conformitate cu normativele actuale privind protecția civilă.

În urma finalizării lucrărilor, Pavilionul Administrativ oferă acum condiții optime pentru instruirea și cazarea polițiștilor de frontieră aflați la cursuri sau stagii de formare profesională. Spațiile interioare au fost reconfigurate și modernizate, oferind confort, funcționalitate și siguranță. Noile dotări permit desfășurarea eficientă a activităților educaționale, administrative și logistice, într-un cadru care respectă standardele europene în materie de sustenabilitate.

Prin această investiție, Poliția de Frontieră Română își consolidează capacitatea de formare a resurselor umane, în paralel cu angajamentul față de tranziția verde și modernizarea infrastructurii.

Pavilionul nr.6 administrativ - I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a finalizat recent un proiect amplu de modernizare a infrastructurii sale administrative, menit să aducă o clădire emblematică la standarde europene. Proiectul intitulat „Reabilitare Pavilion 6 la I.T.P.F. Sighetu Marmației” a vizat în mod special creșterea performanței energetice a clădirii, reducerea consumului de energie și a emisiilor poluante, consolidarea structurală a imobilului și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul care își desfășoară activitatea în această locație.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 15.652.435,25 lei, proiectul fiind derulat cu respectarea celor mai exigente norme în domeniul construcțiilor durabile și al protecției mediului.

Reabilitarea acestui obiectiv a fost o necesitate impusă nu doar de uzura fizică a clădirii, ci și de angajamentul Poliției de Frontieră față de tranziția către o infrastructură sustenabilă, eficientă energetic și rezilientă din punct de vedere structural.

Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului a fost creșterea performanței energetice a imobilului, în concordanță cu strategiile naționale și europene privind tranziția către o economie verde. În urma lucrărilor executate, consumul de energie a fost redus cu peste 80%, ceea ce înseamnă nu doar o economie substanțială la bugetul de funcționare, ci și o contribuție semnificativă la reducerea amprentei de carbon a instituției.

Intervențiile au inclus: anveloparea clădirii prin termoizolarea pereților exteriori și a planșeului de acoperiș; înlocuirea tâmplăriei vechi cu ferestre eficiente energetic, cu geam tripan; montarea unor sisteme moderne de încălzire și climatizare, cu randament crescut și consum redus; instalarea de corpuri de iluminat LED și implementarea unui sistem inteligent de management al energiei și integrarea unor surse de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare pentru prepararea apei calde menajere.

În contextul riscurilor seismice existente în România, consolidarea structurală a clădirilor de utilitate publică a devenit o prioritate națională. Pavilionul nr. 6 a fost supus unui proces riguros de consolidare seismică, astfel încât să răspundă celor mai recente norme de siguranță în construcții. Lucrările au fost realizate simultan cu modernizarea energetică, fapt ce a permis o abordare integrată și eficientă a reabilitării.

Această componentă a proiectului garantează că imobilul oferă acum nu doar confort termic și funcționalitate, ci și siguranță sporită pentru personalul care își desfășoară activitatea în interiorul său.

Întregul proiect a fost implementat în deplin acord cu principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), prevăzut de Regulamentul (UE) 2020/852 privind stabilirea unui cadru pentru investiții durabile. Acest principiu presupune ca nicio etapă a lucrărilor să nu aducă prejudicii semnificative mediului înconjurător.

Respectarea cerințelor DNSH a presupus: alegerea materialelor de construcție cu impact minim asupra mediului; eliminarea substanțelor periculoase și a materialelor cu conținut de azbest; eficientizarea consumului de resurse naturale în faza de execuție și implementarea unor soluții de management al deșeurilor de șantier, în spiritul economiei circulare.

Finalizarea cu succes a acestui proiect confirmă capacitatea I.T.P.F. Sighetu Marmației de a gestiona eficient resursele financiare, umane și logistice implicate în procese de investiții publice.

Pavilionul nr.1 administrativ - S.T.P.F. Suceava

Cel de-al doilea proiect de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmației a fost finalizat la Suceava, în subordinea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Este vorba despre Pavilionul nr. 1 administrativ al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (S.T.P.F.) Suceava, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, cu rezultate impresionante în ceea ce privește performanța energetică, confortul și funcționalitatea.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 17.574.184,99 lei, din care peste 6,3 milioane lei au reprezentat fonduri eligibile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5: Valul Renovării, iar 1,2 milioane lei au fost alocate pentru acoperirea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile.

Această finanțare a permis realizarea unui proiect ambițios, care a urmărit pe lângă rebilitarea estetică sau funcțională a clădirii și creșterea performanței energetice cu peste 79%. În același timp, s-au redus semnificativ costurile de întreținere și s-au creat condiții moderne pentru activitatea polițiștilor de frontieră, care își desfășoară zilnic misiunile în zona de responsabilitate.

Proiectul de reabilitare a inclus o serie de lucrări esențiale: izolarea termică a fațadelor, planșeelor și acoperișului, pentru reducerea pierderilor de căldură și menținerea unui climat interior stabil; înlocuirea completă a tâmplăriei cu ferestre și uși eficiente energetic; modernizarea instalațiilor de încălzire, climatizare, apă și electricitate, cu echipamente moderne și sustenabile; implementarea unui sistem inteligent de management energetic, care permite monitorizarea și controlul consumului în timp real; reamenajarea spațiilor interioare pentru a corespunde noilor cerințe de lucru, cu birouri mai spațioase, săli de ședințe și zone de suport logistic și instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în ton cu orientarea spre o mobilitate mai curată.

Noua clădire nu doar că arată diferit, ci și funcționează radical diferit: sistemele moderne de climatizare și ventilație mențin o temperatură constantă, iar noile soluții de iluminat LED și control inteligent reduc facturile lunare la electricitate. În plus, spațiile interioare oferă un mediu de lucru sănătos, sigur și confortabil pentru personalul Poliției de Frontieră.

Această modernizare vine într-un moment esențial, în care Poliția de Frontieră Română se confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe la frontiera cu Ucraina, iar infrastructura trebuie să susțină eficient activitățile operative, administrative și logistice.

Reabilitarea pavilioanelor C2 și C3 la STPF Mehedinți, pentru eficiență și siguranță

La granița de sud-vest a României, în județul Mehedinți, Poliția de Frontieră Română a finalizat unul dintre cele mai consistente proiecte de reabilitare termo-energetică din cadrul instituției. Este vorba despre modernizarea completă a pavilioanelor C2 și C3, aflate în incinta Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți (S.T.P.F.) din Drobeta-Turnu Severin.

Acest proiect a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5 „Valul Renovării”, care are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. Lucrările s-au desfășurat pe o perioadă de 30 de luni - din ianuarie 2023 până în iulie 2025 - și au presupus o abordare etapizată, în două faze esențiale: pregătirea tehnico-birocratică și execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 16.786.019,10 lei, dintre care peste 14,1 milioane lei au fost fonduri eligibile nerambursabile prin PNRR, iar aproape 2,7 milioane lei au acoperit TVA-ul eligibil.

Proiectul a avut un dublu obiectiv: scăderea semnificativă a consumului de energie și a costurilor cu utilitățile și crearea unor spații moderne, sigure și funcționale pentru personalul operativ și administrativ.

Aceste obiective nu au fost doar teoretice. Prin lucrările executate, clădirile au fost complet reconfigurate pentru a răspunde nevoilor actuale ale unei instituții moderne de securitate a frontierelor.

Reabilitarea celor două pavilioane nu s-a limitat la îmbunătățiri vizibile la exterior, a fost un proces în profunzime, care a transformat clădirile într-un model de sustenabilitate și eficiență energetică în cadrul administrației publice. Printre lucrările executate s-au numărat: Izolarea termică integrală a fațadelor, planșeelor și acoperișurilor, cu materiale performante, care reduc pierderile de căldură și asigură un climat interior constant; Modernizarea completă a instalațiilor electrice și sanitare, pentru o funcționare sigură și eficientă; Înlocuirea sistemelor de încălzire cu soluții automatizate și eficiente energetic; Implementarea de sisteme inteligente de monitorizare a consumului de energie, pentru un control permanent al eficienței; Montarea de iluminat LED și senzori de prezență, care reduc consumul electric în zonele comune; Refacerea finisajelor interioare și exterioare, pentru crearea unui spațiu de lucru confortabil și profesional; Consolidarea elementelor structurale vulnerabile, în special în zonele de acces intens sau supuse unor riscuri seismice, pentru a crește siguranța personalului.

Prin aceste intervenții, pavilioanele C2 și C3 devin complet aliniate la standardele Uniunii Europene în materie de eficiență energetică, siguranță structurală și sustenabilitate. Clădirile sunt acum pregătite să ofere un mediu adecvat de lucru pentru polițiștii de frontieră care operează zilnic în zona sensibilă a graniței româno-sârbe, una dintre cele mai dinamice din punct de vedere al fluxurilor de migrație și al riscurilor transfrontaliere.

Reabilitarea acestor pavilioane reflectă angajamentul Poliției de Frontieră Române nu doar pentru îmbunătățirea infrastructurii, ci și pentru asigurarea demnității profesionale a angajaților care își riscă viața în misiuni zilnice. Este o investiție în oameni, în securitate, dar și într-o administrație publică modernă, eficientă și responsabilă față de resursele energetice și față de viitor.

Modernizare sistem termoenergetic la CPC Sulina

Într-o zonă izolată, dar cu un rol esențial în securitatea granițelor maritime și fluviale ale României, Centrul de Pregătire și Cazare (CPC) Sulina a intrat recent într-o nouă etapă a modernizării instituționale, beneficiind de o investiție importantă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul, derulat de Garda de Coastă, a vizat reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic al complexului, cu scopul de a crește eficiența energetică cu peste 60%, de a reduce semnificativ costurile operaționale și de a asigura condiții superioare de lucru și cazare pentru personalul Poliției de Frontieră.

Situat în Sulina - un oraș fără legătură rutieră directă cu restul țării și accesibil doar pe calea apei - Centrul de Pregătire și Cazare al Gărzii de Coastă are o importanță strategică majoră. Aici sunt formați și găzduiți polițiștii de frontieră care își desfășoară activitatea în zona Deltei Dunării și la granița maritimă a României, în una dintre cele mai dificile și izolate zone de frontieră ale Uniunii Europene.

Modernizarea sistemului termoenergetic era o necesitate acută, dată fiind vechimea instalațiilor și costurile ridicate de întreținere în condiții extreme de umiditate, temperatură și izolare.

Valoarea totală a investiției a fost de 5.717.420,69 lei, iar proiectul s-a derulat pe o perioadă de 30 de luni, permițând realizarea unui plan tehnic coerent și sustenabil. Printre lucrările esențiale executate se numără: Reabilitarea completă a sistemului de încălzire - prin înlocuirea centralelor vechi și montarea de echipamente performante, cu randament energetic ridicat; Montarea de panouri solare pentru producerea apei calde menajere, reducând astfel dependența de surse convenționale; Automatizarea și digitalizarea sistemelor de control termic, cu senzori inteligenți și termostate programabile pentru un consum optimizat; Izolarea termică a rețelelor de distribuție a agentului termic și a spațiilor tehnice; Înlocuirea radiatoarelor și a instalațiilor de distribuție, pentru asigurarea unui confort termic uniform în toate spațiile; Montarea de echipamente de ventilare cu recuperare de căldură, care reduc pierderile și asigură aerisirea eficientă a încăperilor.

Prin această investiție, Centrul de Pregătire și Cazare Sulina oferă astăzi condiții net superioare de trai, muncă și instruire pentru cadrele Poliției de Frontieră, inclusiv în sezonul rece, când temperatura scăzută, izolarea geografică și umiditatea ridicată puneau la grea încercare instalațiile învechite.

Noua infrastructură termică înseamnă mai mult confort și în același timp siguranță operațională, reducerea numărului de avarii și, mai ales, costuri de întreținere mult diminuate - un beneficiu pe termen lung pentru bugetul instituției și pentru mediul înconjurător.

Centrul de la Sulina devine astfel un exemplu de bună practică în utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii în zone dificile, oferind un model și pentru alte structuri aflate în regiuni izolate sau cu climat extrem.

Prin implementarea acestor proiecte, toate clădirile beneficiază nu doar de o reducere semnificativă a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, ci și de condiții de lucru și cazare considerabil îmbunătățite pentru angajați.

O clădire transformată pentru viitorul frontierei de est - Pavilionul C3 Galați

Pavilionul C3 din Galați găzduiește activități esențiale pentru funcționarea eficientă a Poliției de Frontieră în această zonă strategică. De la birouri operaționale până la spații administrative și logistice, clădirea are un rol central în susținerea activității personalului care gestionează una dintre cele mai dinamice frontiere ale României.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 16.256.307,38 lei, dintre care peste 6,3 milioane lei au fost fonduri eligibile prin PNRR, iar aproximativ 1,2 milioane lei au acoperit TVA-ul aferent. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 33 de luni, timp în care s-au desfășurat lucrări de o complexitate ridicată, menite să transforme complet clădirea din punct de vedere energetic, funcțional și estetic.

Scopul principal al proiectului a fost reducerea consumului de energie cu peste 60%, dar și creșterea gradului de confort și siguranță pentru angajați. Lucrările au inclus: Termoizolarea completă a fațadelor, planșeelor și acoperișului, pentru diminuarea pierderilor de căldură și menținerea unui climat interior stabil; Înlocuirea tâmplăriei existente cu ferestre și uși performante din punct de vedere energetic; Modernizarea sistemelor de încălzire și climatizare, prin instalarea de centrale termice noi, ventilo-convectoare și sisteme de ventilație cu recuperare de căldură; Reabilitarea completă a instalațiilor electrice și sanitare, cu integrarea de echipamente moderne și eficiente; Montarea unui sistem de iluminat LED cu senzori de mișcare, pentru reducerea consumului inutil de energie; Crearea de circuite funcționale moderne, cu birouri spațioase, săli de ședințe, zone de arhivare și spații tehnice optimizate; Amenajări exterioare și parcări dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Pavilionul C3 oferă condiții moderne de lucru pentru personalul operativ și administrativ, cu spații confortabile, climat controlat și dotări tehnice adaptate cerințelor actuale. Pentru angajații care petrec ore întregi în birouri, dar și pentru echipele care coordonează misiuni pe teren, clădirea devine un suport real pentru eficiență, concentrare și siguranță.

Prin proiectele de modernizare, reabilitare și eficientizare energetică desfășurate la nivel național, Poliția de Frontieră Română demonstrează că investițiile sale nu vizează doar clădiri și echipamente, ci mai ales oamenii și condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

Fie că vorbim despre Centrul de pregătire din București, despre reabilitarea pavilioanelor C2 și C3 la STPF Mehedinți, a Pavilionului nr. 1 administrativ la STPF Suceava sau a Pavilionului nr. 6 la ITPF Sighetu Marmației, fie că ne referim la unități operative din zone izolate, precum Sulina, scopul acestor investiții este unul comun: dezvoltarea unei structuri instituționale moderne, sustenabile și capabile să răspundă provocărilor secolului XXI. Toate aceste investiții sunt gândite pentru a sprijini polițiștii de frontieră, care activează în prima linie, pentru a întări securitatea frontierelor și pentru a proteja frontiera. Prin accesarea fondurilor europene, Poliția de Frontieră participă activ la procesul de modernizare a instituției, contribuind la un sistem mai eficient și mai aliniat valorilor europene.

Astăzi, infrastructura Poliției de Frontieră nu mai este doar funcțională - este eficientă energetic, ecologică și orientată spre viitor.