La început de drum Luni, 10 Noiembrie 2025

Astăzi, vă prezentăm un tânăr coleg care, deși se află la început de drum, deja dă dovadă de un angajament remarcabil în munca sa. Este vorba despre Hîrjoghe Alexandru Adrian Nicu, absolvent al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu" Oradea, promoția noiembrie 2023, care activează cu multă dedicare în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu.

La doar 23 de ani, Alexandru se impune prin implicarea sa în diverse misiuni, de la combaterea traficului cu produse accizabile, până la gestionarea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere. Analiza atentă a riscurilor, colaborarea și munca eficientă în echipă, precum și flerul său i-au permis să contribuie semnificativ la rezolvarea unor cazuri complexe, având un rol cheie în identificarea și oprirea activităților ilegale, atât în unele dintre cazurile prezentate, ci și în multe altele.

Alexandru este dovada că tinerii pot aduce nu doar energie și motivație, ci și rezultate concrete, indiferent de complexitatea provocărilor. Este un coleg în care avem încredere și pe care ne bazăm zi de zi, iar pentru noi, cei care lucrăm alături de el, este un motiv de mândrie să îl avem în echipă.

Rezultatele constante obținute de polițiștii de frontieră, în special în contextul noilor provocări generate de aderarea completă a României la spațiul Schengen, confirmă faptul că această profesie presupune mai mult decât îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, reflectând implicarea, vigilența și capacitatea de a acționa ferm și eficient în fața fenomenelor infracționale. Aceste reușite nu ar fi posibile fără colegii care, cu seriozitate și dedicare, își îndeplinesc misiunile zi de zi, indiferent de dificultățile întâlnite în teren.

Nicoleta BĂDIȚĂ