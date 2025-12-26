Paisprezece cetățeni străini depistaţi de către poliţiştii de frontieră constănțeni Vineri, 26 Decembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă au depistat paisprezece cetăţeni străini care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România.

În data de 25.12.2025, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, au depistat un grup de paisprezece persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România.

În urma verificărilor efectuate, colegii noştri au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262 din Codul Penal.