O nouă sesiune de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea Vineri, 03 Octombrie 2025

În perioada 01 octombrie 2025-19 decembrie 2025, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române se desfăşoară o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, dintre care 2 locuri sunt destinate candidaţilor de etnie romă şi 2 locuri candidaţilor din alte minorităţi.

Candidații trebuie să își creeze un cont pe platforma Hub și să îl valideze conform instrucțiunilor disponibile pe portal.

Completarea datelor de înscriere și încărcarea documentelor solicitate se realizează în secțiunea Învățământ din Hub.

Fiecare document încărcat trebuie să aibă o dimensiune de maximum 2 MB.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 01-17 octombrie 2025.

Candidații care au domiciliul/reședința în alte județe decât cele limitrofe frontierei, vor fi recrutați prin structurile de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliției Române – respectiv inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ca şi în sesiunile anterioare, admiterea în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne cuprinde mai multe etape eliminatorii, respectiv evaluarea psihologică, examinarea medicală iniţială, proba de evaluare a performanţei fizice şi proba de evaluare a cunoştinţelor, urmate de examinarea medicală finală pentru candidaţii admişi în limita celor 240 de locuri.

Calendarul desfăşurării probelor

Evaluarea psihologică - se desfăşoară în perioada 01 octombrie-03 noiembrie 2025 ;

Examinarea medicală iniţială - se desfăşoară în aceeaşi perioadă, respectiv 01 octombrie-03 noiembrie 2025;

Proba de evaluare a performanţei fizice - traseul practic-aplicativ - are loc în perioada 07-12 noiembrie 2025, în cadrul celor şapte centre zonale de selecţie din ţară;

Proba de evaluare a cunoştinţelor - va fi organizată în data de 15 noiembrie 2025, la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu" Oradea, din municipiul Oradea, Calea Aradului, nr. 2;

Examinarea medicală finală - pentru candidaţii admişi în limita locurilor scoase la concurs, aceasta se va desfăşura în perioada 24 noiembrie-19 decembrie 2025.

Modul de desfăşurare a probelor

Proba de evaluare a performanţei fizice constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ şi este evaluată cu note de la 5 la 10, respectiv „nepromovat” în cazul în care nu se obţine nota minimă 5.

Proba de evaluare a cunoştinţelor constă în rezolvarea unui test grilă care cuprinde subiecte din disciplinele:

limba română,

limbă străină,

legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne,

instituţii politice ale statului,

educaţie civică şi cetăţenească,

exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi de raţionament logic.

Tematica și bibliografia disciplinelor enumerate anterior se regăsesc și sunt disponibile în anunțul privind începerea procedurii de înscriere, la link-ul: https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=19.

Rezultatele obţinute la această probă vor fi afişate pe site-ul instituţiei (www.avramiancu.ro) până la data de 16 noiembrie 2025, ora 10:00, sub forma „Listei provizorii cu rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs”.

Contestaţii

Candidaţii au dreptul să conteste numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmişi. Contestaţiile se transmit online, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ (admitere.spapf@igpf.ro), în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii, iar soluţionarea acestora se realizează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele finale

Lista cu rezultatele finale ale admiterii va fi publicată la sediul instituţiei de învăţământ şi pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro) până la data de 24 decembrie 2025.

Informaţii suplimentare

Recomandăm tuturor candidaţilor să urmărească în permanenţă paginile de internet ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), secţiunea Despre Noi/Instituţii de învăţământ, precum şi site-ul oficial al Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (www.avramiancu.ro), unde vor fi comunicate toate detaliile organizatorice.

La finalul şcolarizării, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie de frontieră şi li se va asigura un post în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Poliţia de Frontieră Română. Repartizarea absolvenţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în funcţie de nevoile instituţiei.