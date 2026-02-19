INFORMARE PRIVIND RELUAREA TRAFICULUI DE CAMIOANE LA FRONTIERA CU REPUBLICA MOODOVA

Poliția de Frontieră Română informează că autoritățile din Republica Moldova au ridicat restricțiile de trafic instituite anterior pe drumurile de acces către punctele de trecere a frontierei, măsuri care au condus temporar la limitarea intrării camioanelor pe teritoriul statului vecin.
În aceste condiții, traficul de camioane a fost reluat, iar circulația se desfășoară în regim normal, în condiții de iarnă, prin următoarele puncte de trecere a frontierei:
– PTF Oancea – Cahul
– PTF Galați – Giurgiulești
– PTF Sculeni – Sculeni
– PTF Albița – Leușeni
Poliția de Frontieră Română recomandă transportatorilor să se informeze permanent din surse oficiale și să își adapteze deplasările la condițiile meteorologice și de trafic.