ATENȚIONARE PRIVIND CONDIȚIILE METEO ȘI TRANZITAREA FRONTIEREI Marți, 17 Februarie 2026

Poliția de Frontieră Română informează că, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, în perioada 17–19 februarie, sunt prognozate fenomene meteorologice severe (ninsori, viscol, polei, intensificări ale vântului și vizibilitate redusă), care pot afecta traficul în zona de frontieră.

În acest context, atragem atenția asupra punctelor de trecere a frontierei din estul țării, dar și asupra drumurilor transfrontaliere din sud, unde, în condițiile apartenenței la Spațiul Schengen, circulația se desfășoară fără control de frontieră, însă poate fi îngreunată de starea carosabilului și de condițiile meteo nefavorabile.

Condițiile meteo pot genera întârzieri, restricții temporare de trafic sau dificultăți de deplasare, în special pe arterele rutiere intens circulate și pe cele care asigură legătura cu statele vecine.

Recomandăm participanților la trafic:

– să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de drum;

– să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă;

– să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților;

– să ia în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situația o impune.

Polițiștii de frontieră, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, sunt pregătiți să intervină pentru menținerea siguranței și fluidizarea traficului în zona de frontieră.