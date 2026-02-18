UPDATE-INFORMARE PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚII BACULUI CHICIU–OSTROV ȘI A FERRYBOATULUI CĂLĂRAȘI–AIDEMIR Miercuri, 18 Februarie 2026

UPDATE

Activitatea bacului Chiciu–Ostrov și a feribotului Călărași–Aidemir a fost reluată. Ambele mijloace de traversare funcţionează în condiții de iarnă.

Poliția de Frontieră Română informează că, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, astăzi, 18.02.2026, începând cu ora 10:00, activitatea de transport fluvial a fost suspendată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel:

– activitatea bacului Chiciu – Ostrov este suspendată temporar;

– ferryboatul Călărași – Aidemir are activitatea suspendată temporar.

Măsura a fost dispusă pentru siguranța traficului și a persoanelor, urmând ca reluarea activității să fie anunțată în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să urmărească informările oficiale și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile în vigoare.

Vom reveni cu actualizări imediat ce traficul va fi reluat în condiții normale.