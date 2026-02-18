Intervenție rapidă a polițiștilor de frontieră după viscolul din Vaslui Miercuri, 18 Februarie 2026

Pe fondul viscolului puternic din 18 februarie, care a îngreunat circulația pe mai multe drumuri din județul Vaslui, o autoutilitară ce aproviziona magazine din zonă a derapat și a ajuns în șanț, între Blăgești și Fălciu, rămânând înzăpezită.

Un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul Sectorului Fălciu a intervenit imediat pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate. Polițiștii au reușit să repună autovehiculul pe carosabil și au asigurat zona până când deplasarea a putut fi reluată în siguranță.

Le reamintim șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru iarnă și să se informeze înainte de a pleca la drum.

Poliția de Frontieră Română rămâne la datorie pentru siguranța cetățenilor.