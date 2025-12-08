Doi bărbați din Sri Lanka au încercat să intre ilegal în Spațiul Schengen, prin Aeroportul Otopeni, cu documentele altor persoane Luni, 08 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au identificat doi bărbați care au încercat să intre în Spațiul Schengen folosind pașapoarte ce aparțineau altor persoane.

În data de 07 decembrie a.c., pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, s-au prezentat pentru a intra în țară, călătorind din direcția Istanbul – Turcia, două persoane de sex masculin.

La controlul de frontieră, bărbații au prezentat polițiștilor de frontieră pașapoarte emise de autoritățile din Malaezia, țară care este exceptată de la deținerea unei vize pentru călătoriile în Spațiul Schengen.

În urma verificărilor, colegii noștri au stabilit faptul că persoanele prezente la control nu corespund cu cele din documentele prezentate, acestea aparținând de fapt altor persoane.

În urma verificărilor amănunțite, polițiștii de frontieră au stabilit faptul că cei doi bărbați sunt cetățeni Sri Lanka, stat care are nevoie de viză pentru călătoriile în Spațiul Schengen. Cele două persoane au declarat faptul că au încercat să intre ilegal în România deoarece intenționau să ajungă într-un stat din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă.

Conform procedurilor, bărbații au fost returnați de către compania transportatoare la Istanbul și, totodată, le-au fost aplicate interdicții de intrare pe teritoriul statelor membre Schengen pentru o perioadă de cinci ani.